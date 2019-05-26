Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха от +16°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +11.. +13 °С, днем +18.. +20 °С, вечером +15.. +17°С.

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▪ Опубликовано 26.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33599 | Новости в RSS.

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