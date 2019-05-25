Прогноз погоды по Беларуси на день 25 мая

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, местами по юго-востоку страны сильные дожди. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +19..+25°C.

В Минске облачно с прояснениями. Местами по городу возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 30-40%). Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +14..+17°C, днем +21..+23°C, вечером +17..+20°C.