Сегодня, 24 мая (пятница), в период с 13 до 19 часов на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Грозовая обстановка сохранится до конца дня. В Минске в период с 14 часов до 21 часа ожидается гроза.

Оранжевый уровень опасности.