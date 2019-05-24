Метеоновости
Сегодня, 24 мая (пятница), в период с 13 до 19 часов на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. Грозовая обстановка сохранится до конца дня. В Минске в период с 14 часов до 21 часа ожидается гроза.
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▪ Опубликовано 24.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33594
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