Температура воды в реках и водоёмах составляет 15-22°С

В истекший период (21-23 мая) на Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство, а на притоке Припяти реке Случь у д. Ленин вода вышла на пойму.

По состоянию на 24 мая на реках страны наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-15 см за сутки. На притоках Припяти реках Стыр у д. Лопатино, Уборть у д. Краснобережье и канале Бычок у д. Озераны вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 15-22°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды. На Днепре у г. Могилев и Березине у г. Бобруйск уровни воды опустятся ниже отметок, лимитирующих судоходство. На притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Припяти реке Горынь у д. М. Викоровичи уровни воды превысят отметки выхода воды на пойму, а на Припяти у д. Черничи и её притоке реке Цна у д. Дятловичи уровни воды приблизятся к отметкам выхода воды на пойму.