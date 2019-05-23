Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 мая

24 мая погоду Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В дневные часы местами сильные дожди. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах днем сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная в середине дня +19..+25°С, по юго-востоку до +27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 мая погоду будет определять неустойчивая прохладная воздушная масса, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Местами, а днем по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный, днем с переходом на западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, по северо-западу +8..+9°С, максимальная днем +17..+24°С.

26 мая ночью страна окажется в области повышенного атмосферного давления, в дневные часы погоду обусловит малоактивный фронтальный раздел. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, в основном по западной половине республики, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, по юго-востоку до +13°С, максимальная днем от +15°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку.