Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 23 мая
Переменная облачность. Местами, а по Брестской и Витебской областям на большей части территории, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+26°C.
В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +23..+25°C, вечером +19..+21°C.
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▪ Опубликовано 23.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33584 | Новости в RSS.
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