Прогноз погоды по Беларуси на день 23 мая

Переменная облачность. Местами, а по Брестской и Витебской областям на большей части территории, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +21..+26°C.

В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром +14..+16°C, днем +23..+25°C, вечером +19..+21°C.