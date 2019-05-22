Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 мая

23 мая погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, а по Брестской и Витебской областям на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная в середине дня +21..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

24 мая республика останется в теплой и неустойчивой воздушной массе, днем по северо-западу скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтики. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +17..+24°С, по юго-востоку +25..+27°С.

25 мая погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и Украины. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, по северо-западу +7..+9°С, максимальная днем +17..+23°С.