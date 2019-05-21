Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 мая

22 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой теплой воздушной массе. Поэтому ожидается переменная облачность. Местами, а днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

23 мая республика будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сформированной в теплой и неустойчивой воздушная массе. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +19..+26°С.

24 мая по северо-западной половине республики скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтики; юго-восточная часть страны останется в теплой и неустойчивой воздушной массе. Поэтому прогнозируется облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-восточной половине до +25°С.