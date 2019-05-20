Температура воды в реках и водоёмах составляет 14-20°С

По состоянию на 20 мая рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-20 см наблюдается на всем протяжении Припяти и её притоках, Немане на участке Столбцы – Мосты, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Соже у г. Гомель, некоторых их притоках и притоках Западного Буга. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Западной Двине и Вилии отмечается спад уровней воды с интенсивностью 1-29 см за сутки. На притоках Припяти реке Стыр у д. Лопатино и канале Бычок у д. Озераны вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 14-20°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению. На притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Припяти реке Цна у д. Дятловичи уровни воды приблизятся к отметкам выхода воды на пойму. На Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды приблизятся к отметкам, лимитирующим судоходство.