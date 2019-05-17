Температура воды в реках и водоёмах составляет 11-18°С

По состоянию на 17 мая в результате выпадения осадков на всех реках бассейнов Припяти и Немана, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины, Березины и Сожа наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-18 см. На притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 11-18°С.

В ближайшие дни на большинстве рек будут отмечаться колебания уровней воды. На реках юго-западной части территории страны рост уровней воды сохранится, в связи с чем на притоках Припяти реках Случь у д. Ленин и Уборть у д. Краснобережье уровни воды достигнут отметок выхода воды на пойму, а на реке Стыр у д. Лопатино уровень воды превысит отметку выхода воды на пойму.