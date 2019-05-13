Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 мая

14 мая погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку республики кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный слабый, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, по юго-востоку +12..+14°С, максимальная в середине дня от +13°С по западу до +24°С по юго-востоку. Атмосферное давление существенно не изменится.

15 и 16 мая погоду будет определять неустойчивая теплая воздушная масса черноморского происхождения и фронтальный раздел.

15 мая ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северу до +13°С по югу республики, максимальная днем +16..+22°С, по юго-востоку местами до +24°С.

16 мая местами, а по юго-западу на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С по северу до +14°С по югу республики, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку местами до +24°С.