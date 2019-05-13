Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 мая Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +18..+23°C, по крайнему западу +14..+17°C. В Минске во второй половине дня местами по городу возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром +14..+16 °C, днем +20..+22°C, вечером +14..+16°C.

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▪ Опубликовано 13.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33537 | Новости в RSS.

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