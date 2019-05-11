Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 мая

12 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса.

Ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +18..+24°С.

Атмосферное давление будет расти.

13 мая ночью в стране погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления; днем скажется влияние теплой неустойчивой массы, на западе республики малоактивный атмосферный фронт. Утром и днем местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+24°С, по западу местами +14..+16°С.

14 мая республика будет находиться под влиянием малоактивного фронтального раздела, в юго-восточные районы продолжат поступать более теплые воздушные массы с территории Украины. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от +4°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку республики, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку до +24°С.