Прогноз погоды по Беларуси на 11 - 13 мая

11 мая погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по востоку страны, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, местами по северо-востоку республики сильные дожди. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +11..+17°С, по юго-западу до +21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

12-13 мая погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе.

12 мая местами по стране кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная днем +16..+23°С.

13 мая местами по республике кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +16..+23°С.