Выпадение осадков обусловило повышение уровней воды на реках страны

В истекший период (5-9 мая) выпадение осадков обусловило почти повсеместно на реках страны повышение уровней воды, в связи с чем на Березине у г. Бобруйск улучшились условия для работы речного транспорта, а на притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.

По состоянию на 10 мая на большинстве рек продолжается рост уровней воды с интенсивностью 1-32 см за сутки.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 8,4-14°С.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, в результате чего на Соже у г. Кричев улучшатся условия для работы речного транспорта.