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Выпадение осадков обусловило повышение уровней воды на реках страны
В истекший период (5-9 мая) выпадение осадков обусловило почти повсеместно на реках страны повышение уровней воды, в связи с чем на Березине у г. Бобруйск улучшились условия для работы речного транспорта, а на притоке Припяти канале Бычок у д. Озераны уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму.
По состоянию на 10 мая на большинстве рек продолжается рост уровней воды с интенсивностью 1-32 см за сутки.
На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.
Температура воды в реках и водоёмах составляет 8,4-14°С.
В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, в результате чего на Соже у г. Кричев улучшатся условия для работы речного транспорта.
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▪ Опубликовано 10.05.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33527
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