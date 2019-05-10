Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90 %). Температура воздуха утром +9.. +11°С, днем +13..+15 °С, вечером +12..+14°С.

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▪ Опубликовано 10.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33525 | Новости в RSS.

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