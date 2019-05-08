Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 8 мая Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по востоку республики временами дожди, местами возможны грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха +11.. +17°C, по востоку +7.. +10°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +4.. +6°C, днем +11.. +13°C, вечер +5.. +7°C.

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▪ Опубликовано 08.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33521 | Новости в RSS.

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