Прогноз погоды на день 7 мая

Сегодня днем на большей части страны сохранится холодная погода . Облачно, по западу с прояснениями. Преимущественно по центральным и восточным районам страны дожди. Местами по востоку грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +7.. +11°С, по западу +12.. +14°С , по востоку страны +15.. +20°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90 %). Температура воздуха утром +6.. +7°С, днем +7..+9 °С, вечером +8..+9°С.