Метеоновости
Прогноз погоды на день 7 мая
Сегодня днем на большей части страны сохранится холодная погода . Облачно, по западу с прояснениями. Преимущественно по центральным и восточным районам страны дожди. Местами по востоку грозы. Ветер северо-западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +7.. +11°С, по западу +12.. +14°С , по востоку страны +15.. +20°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90 %). Температура воздуха утром +6.. +7°С, днем +7..+9 °С, вечером +8..+9°С.
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▪ Опубликовано 07.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33517 | Новости в RSS.
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