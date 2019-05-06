Прогноз погоды на день 6 мая

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в отдельных районах сильные дожди. Местами по востоку грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +7.. +12°С, по востоку +13.. +18°С, по Гомельской и Могилевской областям до +21°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 95%). Температура воздуха утром +5.. +7°С, днем +7..+9 °С, вечером +5..+7°С.