Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 мая

5 мая погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты.

Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, в отдельных районах сильные дожди. Днем местами по юго-востоку грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по Гомельской области до +10°С; максимальная днем +10..+16°С, по юго-востоку +17..+23°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

6 мая сохранится влияние активных малоподвижных атмосферных фронтов. На большей части территории республики дожди, в юго-восточных районах местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +8..+15°С; по юго-востоку ночью +10..+13°С, днем +16..+22°С.

7 мая фронтальные разделы постепенно будут отходить на восток страны.

Ночью и утром на большей части территории, днем местами, преимущественно по востоку страны, дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +9..+16°С; по юго-востоку ночью +11..+12°С, днем +17..+19°С.