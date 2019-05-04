Уровень воды опустится ниже многолетнего минимального уровня воды за май

По состоянию на 4 мая на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-13 см, небольшой (1-8 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Западной Двине на участке Улла – Полоцк, Вилии у д. Михалишки, отдельных притоках Сожа и Припяти.

На Припяти у г. Пинск, притоках Западной Двины реках Улла у д. Бочейково и Дрыса у д. Дерновичи, а также на притоке Западного Буга реке Мухавец у г. Брест уровни воды находятся ниже многолетних минимальных уровней воды за май.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет 6,6-15°С.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды. На Березине у г. Светлогорск и Соже у г. Гомель уровни воды приблизятся к отметкам, лимитирующим судоходство, а на притоке Припяти реке Цна у д. Дятловичи уровень воды опустится ниже многолетнего минимального уровня воды за май.