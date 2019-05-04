Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 мая Облачно с прояснениями. Местами по республике кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха +11..+17°C, по юго-востоку до +19°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха утром +1..+3°C, днем +12..+14°C, вечером +7..+9°C.

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▪ Опубликовано 04.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33509 | Новости в RSS.

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