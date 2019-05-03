Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 мая

4 мая погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять прохладная неустойчивая воздушная масса, ночью по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны, утром и днем местами по республике кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по Гомельской области +8..+9°С, в отдельных районах страны заморозки 0..-2°С; максимальная температура днем +11..+17°С, по юго-востоку до +19°С.

Атмосферное давление будет расти.

5 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, разделяющие прохладную воздушную массу и более теплый воздух, поступающий с территории Украины.

На большей части территории республики пройдут дожди, местами по юго-востоку грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по югу +9..+11°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-восточной половине +15..+22°С.

6 мая сохранится влияние малоподвижных атмосферных фронтов.

На большей части территории республики пройдут дожди, в юго-восточных районах местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +8..+14°С; по востоку ночью +10..+12°С, днем +15..+18°С.

Внимание! 4 мая на большей части территории нашей республики, кроме юго-восточных районов, сохранится высокая пожарная опасность. Будьте осторожны с огнем!