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Прогноз погоды по Беларуси на 4 - 6 мая
4 мая погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять прохладная неустойчивая воздушная масса, ночью по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта.
Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку страны, утром и днем местами по республике кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по Гомельской области +8..+9°С, в отдельных районах страны заморозки 0..-2°С; максимальная температура днем +11..+17°С, по юго-востоку до +19°С.
Атмосферное давление будет расти.
5 мая погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты, разделяющие прохладную воздушную массу и более теплый воздух, поступающий с территории Украины.
На большей части территории республики пройдут дожди, местами по юго-востоку грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, по югу +9..+11°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-восточной половине +15..+22°С.
6 мая сохранится влияние малоподвижных атмосферных фронтов.
На большей части территории республики пройдут дожди, в юго-восточных районах местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +8..+14°С; по востоку ночью +10..+12°С, днем +15..+18°С.
Внимание! 4 мая на большей части территории нашей республики, кроме юго-восточных районов, сохранится высокая пожарная опасность. Будьте осторожны с огнем!
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▪ Опубликовано 03.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33508 | Новости в RSS.
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