Метеоновости

Прогноз погоды на день 1 мая 2019 г Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах Гомельской области сильные дожди. Ветер восточный умеренный, по юго-востоку республики порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +12.. +18°С, местами по Гомельской области +9.. +11°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +7.. +10°С, днем +14..+16 °С, вечером +11..+13°С.

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▪ Опубликовано 01.05.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33496 | Новости в RSS.

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