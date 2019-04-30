Температура воды в реках и водоёмах составляет от 9,4°С до 17°С

В истекший период (26-29 апреля) уровни воды опустились ниже многолетних минимальных уровней воды за апрель на Немане у д. Белица, Березине у г. Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Гомель, а также его притоке реке Беседь у д. Светиловичи. На Днепре у г. Могилев уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство.

По состоянию на 30 апреля на реках страны наблюдается в основном спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-22 см, небольшой (1-6 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Вилии у д. Стешицы, отдельных притоках Западной Двины и Припяти.

На Немане у г. Гродно, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах составляет от 9,4°С до 17°С.

В ближайшие дни на реках будет отмечаться в основном спад уровней воды, температура воды в реках и водоёмах существенно не изменится.