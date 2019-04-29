Прогноз погоды по Беларуси на 30 апреля - 2 мая

30 апреля погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт. Ожидается малооблачная погода. Без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по юго-западу республики +8..+9°С, в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей заморозки 0..-2°С; максимальная температура днем +12..+18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

1-2 мая территория республики в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность.

1 мая преимущественно без осадков, лишь днем по юго-востоку республики кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем в юго-восточных районах порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-2°С; днем +11..+18°С.

2 мая преимущественно без осадков, только ночью и утром по юго-востоку страны местами кратковременные дожди. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+7°С, местами заморозки до 0..-2°С; днем +12..+18°С.

Внимание! С 30 апреля по 2 мая на большей части территории страны сохранится высокий уровень пожарной опасности. Будьте осторожны с огнем!