Предупреждения о неблагоприятном метеорологическом явлении!

Ночью и утром 30 апреля (вторник) в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей, 1-2 мая (среда-четверг) местами по республике ожидаются заморозки 0..-2°C.

В Минске ночью и утром 1-2 мая (среда-четверг) в окрестностях города ожидаются заморозки 0..-2°C.