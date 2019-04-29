Метеоновости
Предупреждения о неблагоприятном метеорологическом явлении!
Ночью и утром 30 апреля (вторник) в отдельных районах Витебской, Могилевской и Минской областей, 1-2 мая (среда-четверг) местами по республике ожидаются заморозки 0..-2°C.
В Минске ночью и утром 1-2 мая (среда-четверг) в окрестностях города ожидаются заморозки 0..-2°C.
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▪ Опубликовано 29.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33485 | Новости в RSS.
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