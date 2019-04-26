Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 апреля

27 апреля погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой и неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, местами +4..+7°С, максимальная в середине дня +21..+27°С. Атмосферное давление будет падать.

28 апреля погодные условия по южной половине республики будут определять атмосферные фронты, в северных регионах скажется влияние периферии скандинавского антициклона. Преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +15..+22°С, местами до +24°С.

29 апреля страна будет находиться на периферии скандинавского антициклона, сформированного в холодном воздухе северных широт. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в юго-западных районах страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, по северо-востоку +1..+5°С, местами 0..-2°С; максимальная днем +12..+17°С, местами до +19°С.

Внимание! 27-29 апреля на большей части территории страны сохранится высокий уровень пожарной опасности. Будьте осторожны с огнем!