Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 апреля. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу республики кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +21.. +27°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +10.. +12°С, днем +23..+25°С, вечером +17..+19°С.

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▪ Опубликовано 26.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33476 | Новости в RSS.

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