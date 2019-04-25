Прогноз погоды по Беларуси на 26 - 28 апреля

26 апреля погода Беларуси в основном будет определяться областью повышенного атмосферного давления, лишь в западных районах страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по Брестской и Гродненской областям кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, местами +3..+6°С; максимальная в середине дня +21..+27°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

27 апреля республика окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в теплой неустойчивой воздушной массе. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +19..+26°С.

28 апреля погоду будут определять малоподвижные фронтальные системы. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, максимальная днем +14..+20°С, местами +21..+24°С.

Внимание! В ближайшие сутки 26 апреля на большей части территории страны сохранится высокий уровень пожарной опасности. Будьте осторожны с огнем!