В настоящее время на реках наблюдается спад уровней воды

В истекший период (20-24 апреля) на Соже у г. Кричев уровень воды опустился ниже отметки, лимитирующей судоходство, а на Березине у г. Бобруйск, Припяти у д. Черничи, её притоках реках Лань у д. Мокрово, Уборть у д. Краснобережье и притоке Западного Буга реке Лесная у г. Каменец уровни воды опустились ниже многолетних минимальных уровней воды за апрель.

В настоящее время на реках наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-15 см за сутки.

На Немане у г. Гродно, Соже у г. Кричев и г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, при которых возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах повысилась и составляет от 8,2°С до 13°С.

В ближайшие дни спад уровней воды на реках сохранится, в результате чего на Березине у г. Бобруйск уровень воды приблизится к отметке, лимитирующей судоходство. На Немане у д. Белица и г. Гродно, Березине у г. Светлогорск, Соже у г. Кричев и г. Гомель, а также на отдельных притоках Западной Двины, Западного Буга и Припяти уровни воды опустятся ниже многолетних минимальных уровней воды за апрель. Температура воды в реках и водоёмах будет повышаться.