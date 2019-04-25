Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 апреля. Малоблачно. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-западу страны, во второй половине дня, небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +19.. +25°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +11.. +13°С, днем +19..+21°С, вечером +18..+20°С.

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▪ Опубликовано 25.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33471 | Новости в RSS.

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