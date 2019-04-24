Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 апреля Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по Брестской и Гродненской областям сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в середине дня в пределах от +17°С до +23°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +5.. +8°С, днем +19..+21°С, вечером +14..+16°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 апреля»

▪ Опубликовано 24.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33468 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 24 апреля».