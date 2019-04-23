Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 апреля

В ближайшие двое суток республика останется на западной теплой и сухой периферии восточного антициклона, расположившегося над Центральными районами Европейской части России.

24 апреля небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, утром и днем порывистый, по Брестской и Гродненской областям сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами -1..+1°С, максимальная днем +17..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 апреля сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью +3..+10°С, местами +1..+2°С, днем +20..+25°С.

26 апреля сохранится влияние теплого воздуха. В восточных регионах республики под защитой области повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. По западной половине нашей страны погодные условия станет определять неустойчивая воздушная масса средиземноморского происхождения, поэтому ночью в отдельных районах Гродненской области, а днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5..+12°С, местами по юго-востоку +3..+4°С, днем +20..+27°С.

Внимание! В связи с преобладанием сухой и теплой погоды на большей части территории установится высокий класс пожароопасности. Будьте осторожны с огнем!