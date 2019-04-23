Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 апреля Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, по западу порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +16.. +21°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +4.. +7°C, днем +18.. +20°C, вечером +11.. +13°C.

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▪ Опубликовано 23.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33462 | Новости в RSS.

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