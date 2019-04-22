Ожидается переменная облачность, преимужественно без осадков

23 апреля погоду в Беларуси будет определять антициклон с центром над Брянской областью России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый, в Брестской и Гродненской областях местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами 0..+1°С, максимальная - днем +16..+21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие двое суток республика останется на западной периферии восточного антициклона, расположившегося над Центральными районами Европейской части России.

24апреля переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью умеренный, днем порывистый, в Брестской и Гродненской областях местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2..+8°С, в отдельных районах -1..+1°С, днем +16..+21°С.

25 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+10°С, днем +18..+24°С.

Внимание! В связи с преобладанием сухой и теплой погоды на большей части территории установится высокий класс пожароопасности. Будьте осторожны с огнем!