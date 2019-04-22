Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 апреля Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, в западных районах до порывистого. Максимальная температура воздуха в середине дня +15 ..+20 °С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +6.. +8°С, днем +16..+18°С, вечером +13..+15°С.

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▪ Опубликовано 22.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33458 | Новости в RSS.

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