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На Немане и Соже у уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство
По состоянию на 19 апреля на большинстве рек страны отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см. Незначительный (1-6 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Западной Двине у д. Улла, Немане у г. Гродно и притоке Западного Буга реке Мухавец у г. Брест.
На Немане у г. Гродно и Соже у г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоёмах повысилась и составляет +4,8..+11°С.
В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды, в результате чего на Соже у г. Кричев уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта. Температура воды в реках и водоёмах будет постепенно повышаться.
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▪ Опубликовано 19.04.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33453
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