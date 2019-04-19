На Немане и Соже у уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство

По состоянию на 19 апреля на большинстве рек страны отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см. Незначительный (1-6 см за сутки) рост уровней воды наблюдается на Западной Двине у д. Улла, Немане у г. Гродно и притоке Западного Буга реке Мухавец у г. Брест.

На Немане у г. Гродно и Соже у г. Славгород уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоёмах повысилась и составляет +4,8..+11°С.

В ближайшие дни на реках будет наблюдаться в основном спад уровней воды, в результате чего на Соже у г. Кричев уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта. Температура воды в реках и водоёмах будет постепенно повышаться.