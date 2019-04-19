Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 19 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +12.. +17°C, по западу до +19°C. В Минске: без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +6.. +8°C, днем около +15°C, вечером +10.. +12°C.

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▪ Опубликовано 19.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33451 | Новости в RSS.

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