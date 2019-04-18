Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 апреля. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем +12.. +17°С, по юго-западу до +19°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +3.. +5°С, днем +14..+16°С, вечером +8..+10°С.

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▪ Опубликовано 18.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33450 | Новости в RSS.

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