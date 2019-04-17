Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 апреля Малооблачная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +12...+17°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +5...+7°С, днем +13...+15°С, вечером +10...+12°С.

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▪ Опубликовано 17.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33446 | Новости в RSS.

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