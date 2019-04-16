Метеоновости
Прогноз синоптиков на 18-19 апреля
18-19 апреля республика будет находиться на периферии малоподвижного скандинавского антициклона, сформированного в умеренно теплой воздушной массе.Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, местами до -4°С, максимальная днем +11..+17°С, по западу до +19°С.
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▪ Опубликовано 16.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33444 | Новости в RSS.
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