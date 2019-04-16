Прогноз погоды по Беларуси на день 17 апреля

17 апреля погоду Беларуси в основном будет определять периферия обширного антициклона, лишь в ночные часы по крайнему югу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в ночные часы местами по югу Брестской и Гомельской областей небольшие дожди. Ветер северо-восточный: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная в середине дня +11..+16°С. Атмосферное давление будет расти.