Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 апреля. Облачно с прояснениями. Преимущественно по югу страны пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный порывистый. Максимальная температура воздуха +9.. +15°С, по юго-западу Брестской области +6.. +8°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +3.. +5°С, днем +12..+14°С, вечером +7..+9°С.

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▪ Опубликовано 16.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33442 | Новости в RSS.

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