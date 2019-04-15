Прогноз синоптиков на 16-18 апреля

16 апреля погоду в Беларуси будет в основном определять фронтальный раздел, днем по северо-востоку скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах Гомельской и Брестской областей, на остальной территории республики местами пройдут небольшие дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, по западу страны -1..-3°С; максимальная - днем +9..+15°С, по юго-западу Брестской области +6..+8°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17-18 апреля республика будет находиться на периферии малоподвижного скандинавского антициклона.

17 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -1..+5°С, при прояснениях до -3°С, днем +11..+16°С.

18 апреля переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, по юго-западу до +5°С, днем +11..+17°С.