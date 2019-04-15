На реках страны почти повсеместно происходит спад уровней воды

По состоянию на 15 апреля на реках страны почти повсеместно происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см, незначительный (1-2 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Немане у г. Гродно, Припяти у г. Пинск и некоторых её притоках.

На Днепре у г. Лоев вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

Температура воды в реках и водоёмах несколько понизилась и находится в пределах от +3.5°С до +9.8°С.

В ближайшую пятидневку на реках будет отмечаться понижение уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Лоев уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.