Метеоновости
На реках страны почти повсеместно происходит спад уровней воды
По состоянию на 15 апреля на реках страны почти повсеместно происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см, незначительный (1-2 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Немане у г. Гродно, Припяти у г. Пинск и некоторых её притоках.
На Днепре у г. Лоев вода находится на пойме.
На Немане у г. Гродно уровень воды находится ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.
Температура воды в реках и водоёмах несколько понизилась и находится в пределах от +3.5°С до +9.8°С.
В ближайшую пятидневку на реках будет отмечаться понижение уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Лоев уровень воды опустится ниже отметки выхода воды на пойму.
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▪ Опубликовано 15.04.19 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33440
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