Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 15 апреля. Увеличение облачности. Местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +3..+8°С, по юго-западу до +11°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром 0, +2°С, днем +4..+6°С, вечером +2..+4°С.

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▪ Опубликовано 15.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33438 | Новости в RSS.

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