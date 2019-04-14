Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 14 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +5.. +11°C. В Минске: без осадков. Ветер северо-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром 0.. +2°C, днем +7.. +9°C, вечером +3.. +5°C.

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▪ Опубликовано 14.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33437 | Новости в RSS.

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