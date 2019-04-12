Прогноз синоптиков на 13-15 апреля

13 апреля погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладном воздухе, лишь ночью в юго-восточных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в крайних юго-восточных районах Гомельской области небольшие осадки, в основном дождь. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, местами -5..-7°С, максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

14-15 апреля погодные условия в нашей стране в основном будет определять периферия холодного скандинавского антициклона, при этом 15 апреля скажется влияние влажной воздушной массы, поступающей с территории Украины.

14 апреля облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по востоку небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, при прояснениях до -5°С, максимальная днем +5..+12°С.

15 апреля преимущественно облачно. Местами кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью в отдельных районах возможен слабый гололед. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем +4..+11°С.