Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 апреля Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по югу местами небольшие дожди. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +4..+10°С, по юго-востоку +11..+14°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +1..+3°С, днем +6..+8°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 11.04.19 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=33428 | Новости в RSS.

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